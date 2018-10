Ribeira Brava explica plano de intervenção do talude que ruiu no centro da vila, veja o vídeo

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava explicou na terça-feira aos vereadores do PSD-Madeira o modo como vai ser desencadeada a empreitada de consolidação do talude que ruiu no centro da vila.

Ricardo Nascimento garante que irá notificar o promotor no prazo de cinco dias após a conclusão dos estudos geológicos que estão a decorrer dando conta do valor dos trabalhos.

A empreitada deverá orçar entre 1,7 a 2 milhões de euros, mas caso o promotor rejeite assumir os custos, face à urgência da reposição da circulação viária, a edilidade deverá assumir a despesa, imputando-a depois, possivelmente por via administrativa ou judicial.

Questionado pelo vereador social-democrata se teria meios financeiros para avançar com a construção, Ricardo Nascimento respondeu: “Vamos ter de rapar o tacho”.

De resto, pode ler as restantes conclusões da reunião na edição impressa desta quarta-feira.