Decorreu, esta sexta-feira, no Palácio de São Lourenço (Funchal), o primeiro de quatro espectáculos do Projecto ‘Danças com História’, que animarão a Festa do Vinho Madeira, integrando as Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas.

Os próximos espectáculos de recriação histórica, serão realizados: na Fortaleza do Pico (1 de Setembro), na Fortaleza de São Tiago (2 de Agosto) e na Praça do Barqueiro, no Porto Santo (3 de Setembro).