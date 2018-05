Quebra de sigilo sobre proposta para o ‘ferry’ motiva possível intervenção do Ministério Público

Nesta quinta-feira, ficamos a saber que o Ministério Público deverá ser chamado à operação ‘ferry’, isto porque o Grupo Sousa estranha que elementos processuais protegidos que constam da proposta da Empresa de Navegação Madeirense tenham vindo para a praça pública, assunto que pode ler ao pormenor na página 13 da edição de hoje.

Um outro destaque vai para a presença do vice-presidente da Word Travel Awards na Madeira, que está a preparar o evento do próximo ano, que deverá contar com a presença de Cristiano Ronaldo.

Na política, a Assembleia Legislativa da Madeira vai debater e votar a atribuição da Medalha de Mérito da Região a Alberto João Jardim e a Câmara Municipal do Funchal vai instalar uma ETAR no Curral dos Romeiros.