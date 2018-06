Qualidade das águas balneares da Madeira está cada vez melhor

A qualidade das águas balneares da Madeira é um dos assuntos do dia, isto porque tem vindo a melhorar nos últimos quatros anos. Esta notícia é tema de abertura da rubrica de hoje, que também é composta por um caso de justiça, no qual pode ficar a saber que a ex-mulher de João Alexandre, que tem um vasto património ‘congelado’, perdeu o recurso no Tribunal da Relação.

Hoje, ainda pode ler o resumo do concerto do Panda na Ribeira Brava e também pode ficar a saber de mais pormenores da visita de Paulo Cafôfo a Londres.