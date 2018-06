Nesta sexta-feira, dia em que Portugal se estreia no Mundial 2018, saiba que poderá assistir a partida no Largo da Restauração, com um ecrã gigante.

A manchete de hoje vai para o número de madeirenses que foram forçados a regressar a casa por terem cometido delitos criminais em Inglaterra, Estados Unidos e na África do Sul.

Já o DIÁRIO volta a ser distinguindo, desta vez com a atribuição de uma Medalha de Mérito Municipal, que será atribuída pela Câmara do Funchal, em Agosto.