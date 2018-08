Olá Verão, adeus celulite, veja o vídeo de quem sabe do que fala

Na Madeira são cada vez mais os espaços que, para além de tratarem do cabelo das mulheres, ajudam-nas também a lidar com a celulite.

Um desses espaços é o salão de beleza ‘Expoente de Charme’, criado há sete anos, por Albano Jorge, tatuador, de 38 anos.

“A minha mãe estava desempregada, eu tinha algum dinheiro. [Mas] para abrir só um lugar para tatuagens não ia compensar”, recorda Albano Jorge.

De acordo com o tatuador, a procura pelos tratamentos anti-celulite, por norma, começa “dois meses antes do Verão”. Mas no que toca aos cabelos, as clientes optam pelos cortes curtos e tons claros ou platinados.

Leia a conversa com o proprietário do ‘Expoente de Charme’ na edição em papel desta segunda-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira.