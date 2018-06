Oiça o tema oficial de apoio a Portugal da autoria de Shawn Mendes

Shawn Mendes, artista luso-descendente de 19 anos, foi o eleito pela Federação Portuguesa de Futebol para interpretar o tema de apoio à ‘Selecção das Quinas’ para este Mundial.

O tema adaptado do seu êxito ‘In My Blood’ mantém-se quase original, sofrendo apenas algumas alterações no refrão, onde se pode ouvir o cantor que nasceu no Canadá a entoar “Eu vou acreditar!/Que vamos conseguir/Que vamos conquistar/Nós somos Portugal/Uma só voz/E um coração!”.

De resto, a música original conta com mais 100 milhões de visualizações na plataforma digital do Youtube e é um dos maiores êxitos do artista.

Recorde-se que à semelhança do Euro 2004, a Federação Portuguesa de Futebol escolhe um luso-descendente para interpretar o tema de apoio à selecção. Na altura, Nelly Furtado foi a eleita tendo composto o tema ‘Força’, eleito por muitos o melhor ‘hino’ de apoio à selecção numa grande competição.