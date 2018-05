‘Mostra o Que Vales’ levou centenas ao La Vie

O concurso de talentos ‘Mostra o Que Vales’ regressou ontem ao palco do centro comercial La Vie, no Funchal, para a realização de nova eliminatória.

12 jovens vozes madeirenses deixaram bem patente que tiveram as cordas vocais necessárias para entrar no restrito lote dos semifinalistas. Oito delas avançaram para a próxima eliminatória, a realizar-se nos dias 9 e 23 de Junho.

A actuação de Micaela Abreu foi um dos grandes motivos que levou muita gente a marcar presença nesta iniciativa.

A grande final acontecerá igualmente no La Vie, no dia 14 de Julho, com 12 finalistas a actuar em conjunto com uma banda ao vivo. O grande vencedor desta iniciativa receberá um prémio de dois mil euros.