Marítimo ‘empatou’ Sporting debaixo de chuva intensa, veja o vídeo

Em jogo a contar para a 4.ª jornada da liga de futebol feminino, o Marítimo empatou a uma bola, esta tarde, com o Sporting, no Campo do Andorinha, debaixo de chuva intensa.

As verde-rubras até começaram a perder, fruto de um tento apontado pela leonina Ana Capeta, aos 69 minutos, mas Telma Encarnação - que assinou esta semana contrato profissional pelo Marítimo -, estabeleceu o resultado final em 1-1, já bem perto do fim do jogo.

Fique com o vídeo dos melhores momentos.