Mário Moita actua hoje no Baltazar Dias, veja o vídeo da música ‘Na Estrada da Tua Casa’

Mário Moita actua, hoje à noite, pelas 21 horas, no Teatro Municipal do Funchal. Um espectáculo, que está inserido no ‘Fado Funchal’, que se realiza em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a Associação de Fado da Madeira.

Além do fadista, o evento recebe ainda Marino de Freitas Quinteto, que actua amanhã, dia 20 de Outubro, e Gonçalo Salgueiro, que sobe ao palco no domingo, dia 21 de Outubro.

Leia hoje, na edição impressa do DIÁRIO, a entrevista de Mário Moita e fique a saber o que poderá ver no espectáculo desta noite.