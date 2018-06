Maior parte dos madeirenses tem baixa escolaridade

A aprovação, na reunião de câmara da autarquia do Funchal, da proposta do CDS em avançar com estudos e avaliações sobre o encerramento da Rua do Aljube, Largo do Chafariz e Rua do Bettencourt e alargamento da ciclovia é um dos temas do dia e que naturalmente foi abordado na rubrica de hoje.

No desporto, ficamos também a saber que José Gomes vai ser o novo treinador do Marítimo.

Porém, o grande destaque vai para a baixa escolaridade da população madeirense, que é pior do que a média a nível nacional, assunto para ler com atenção nas páginas 4 e 5.