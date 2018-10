Mafalda Veiga faz vídeo para convidar Madeira a ver concerto a 3 de Novembro no Centro de Congressos

O Centro de Congressos da Madeira acolhe, no próximo sábado, a 3 de Novembro, o concerto de celebração dos 30 anos de canções de Mafalda Veiga. O bilhete custa 20 euros por pessoa, à venda no Balcão de informações do Fórum Madeira e Recepção do Casino. Mais informações ou reservas: fo.cdm@pestana.com e 291 140 424.

Entretanto, Mafalda Veiga fez um vídeo a convidar os madeirenses a irem ver o concerto.

Leia ou releia, em seguida, a entrevista que a cantora deu ao DIÁRIO e que foi publicada no último sábado, 27 de Outubro, na edição impressa.

Mafalda Veiga, que expectativas para este regresso à Madeira e logo para apresentar o concerto de comemoração dos 30 anos de carreira, a 3 de Novembro, no Centro de Congressos?

Estive aí na Madeira ainda este ano a solo, com as ‘Crónicas da intimidade de uma guitarra azul’. Toquei ao ar livre, num cenário lindo, para um público atento e maravilhoso. Desta vez vamos ser seis músicos no palco e novos arranjos

para as canções que escolhi de 30 anos de música. Espero que seja uma noite muito especial.

Prefere actuar num festival de música ou numa sala de espectáculos?

São experiências completamente diferentes, gosto igualmente das duas.

Nota que há diferenças nos públicos destes dois tipos de concertos?

Normalmente sim. Numa sala é possível um tempo e uma intimidade que num concerto de festival é quase impossível. São energias diferentes.

Este ano passam 35 anos sobre a sua primeira composição, ‘Velho’, de 1983, e três décadas sobre a sua estreia em concertos ao vivo, isto em 1988. Que balanço faz desta odisseia?

Não faço nenhum balanço, não gosto nem saberia. Como sou de letras, continuo simplesmente a ‘balançar’ nisto da música, que é uma das minhas maiores paixões, e sinto-me agradecida à vida e ao público por ser esta, até hoje, a minha profissão.

Mantém, ao longo destes anos, um público muito fiel. Qual é a fórmula do sucesso?

Sempre fui muito honesta em relação ao que faço, ao que escrevo, à forma como me entrego ao meu trabalho, e acho que isso é reconhecido por quem me ouve.

Que mensagem universal identifica nas suas letras?

Não pretendo ter nenhuma mensagem universal. Escrevo sobre o quotidiano, sobre a vida.

Já se imaginou a compor ou cantar outro género musical?

Sim, mas de alguma forma já experimentei vários géneros musicais, desde o fado à música electrónica.

Como olha para as plataformas digitais e a Internet? Têm mais vantagens ou desvantagens?

Acho fantástico que tudo possa ser acessível a todos e acho que há muitas vantagens nisso. Acho que é preciso, de qualquer forma, adaptarmo-nos a todas as mudanças a que fomos obrigados e, nesse aspecto, a adaptação tem sido lenta e hesitante e isso tem trazido enormes prejuízos na defesa dos direitos de quem cria e produz conteúdos artísticos.

Que músicas e artistas ouve por estes dias?

Tenho voltado a comprar vinil e a ouvir discos de várias épocas. Dos mais recentes, tenho estado atenta ao trabalho do Father John Misty, da Angel Olsen, do Nick Cave que adoro, etc.

Quando começou a carreira era difícil para uma mulher singrar neste mundo artístico. Sente que as condições mudaram ou as mulheres continuam a ter dificuldade em vencer na música?

As mulheres têm mais dificuldade em vencer em qualquer área, o mundo está claramente formatado para o sucesso masculino. Basta lembrar que continua, escandalosamente, a haver diferenças de salário entre homens e mulheres para o mesmo trabalho em variadíssimas profissões; isto diz tudo.

Que projectos para o futuro?

Muitos, mas para já os concertos que tenho para fazer.

Como olha para o actual panorama musical português?

Acho que há músicos incríveis em todas as áreas, extremamente talentosos e criativos.

Que referências musicais tem da Madeira?

Tenho a referência incontornável do Max que é uma memória encantadora e conheço e aprecio muito o trabalho de alguns músicos da Madeira, especialmente na área do jazz, como é o caso do Bruno Santos.

Vai ter tempo para visitar a ilha?

Já conheci parte da ilha noutras viagens; cheguei a fazer coisas tão inesperadas como o circuito de treinos do rali da Madeira com um grande piloto madeirense. A ilha é maravilhosa e sempre surpreendente, de uma riqueza natural extraordinária, por isso espero ter tempo para voltar a alguns lugares onde já estive que me deixaram saudades e conhecer, com queridos amigos que tenho na Madeira, outros de que já me falaram, mas onde ainda não fui.

Que palavras deixa aos seus fãs na Madeira?

Obrigada pela cumplicidade ao longo destes anos. Quero muito que venham ver o concerto e espero ansiosamente por mais este encontro convosco.