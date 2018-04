Madeirenses indignados com o serviço prestado pela TAP

Na edição em papel desta quarta-feira, o DIÁRIO conta a situação de ‘aperto’ vivida por centenas de madeirenses que ficaram retidos em Lisboa desde domingo passado, devido ao cancelamento de voos da TAP.

Outro tema em destaque tem a ver com os maus-tratos a menores. A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal registou, até Março deste ano, 41% do total dos processos instaurados durante todo o ano de 2017, o que significa que se continuarmos neste ritmo, os números vão disparar até Dezembro.

Por fim, no campo cultural, fique a saber que grandes nomes da cultura vão estar na Madeira: João Tordo marcará presença na Feira do Livro e a fadista Mariza e Diogo Piçarra são nomes confirmados para o festival ‘Sons do Mar’.