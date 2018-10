Um turista lituano, de seu nome Darius Laurinavicius, publicou na sua conta de Youtube dois vídeos onde congrega alguns momentos da experiência que viveu na Madeira.

Com recurso ao DJI Spark, um drone de bolso, este visitante exibe assim as suas passagens pela Vereda do Pico Ruivo e dos Balcões, mas também pelas piscinas naturais do Porto Moniz, Levada das 25 Fontes, Faial e Fajã dos Padres.