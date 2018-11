Jornalista alemão visitou a Madeira e compilou as melhores imagens em vídeo

Jürgen Drensek, jornalista alemão com um gosto particular por viagens, desde os anos 80, esteve de visita à Madeira. Além de ter visitado vários lugares turísticos, contactou de perto com a cultura e as tradições madeirenses e não deixou de partilhar o que viu.

Encantado com a beleza natural da ilha, descreve-a como “um grande jardim do Éden” e diz mesmo que os amantes de flores e os botânicos têm de conhecer a Madeira, um ponto de Portugal, localizado no Oceano Atlântico.