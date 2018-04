João Pedro Ramos participa no primeiro ‘videoclip’ de Sandra Barreto

O humorista e rapper madeirense João Pedro Ramos participa no ‘videoclip’ de Sandra Barreto, cuja música é ‘Explicação’. Trata-se de um tema inédito feito por ambos, sendo que as imagens foram gravadas no concelho da Ponta do Sol.

João Pedro Ramos explicou que Sandra Barreto o convidou para fazer parte deste seu primeiro ‘videoclip’, que dá a conhecer ao público a sua primeira música.

“A Sandra escreveu a música ‘Explicação’ e convidou-me para intervir com uma parte de rap. Eu escrevi a minha parte, depois ensaiamos e gravamos no ‘Home Studio’, do Gonçalo Caboz, produtor do instrumental”, revelou o artista.

Trata-se de “um produto musical que é quase 100% da Ponta do Sol”, até porque Sandra Barreto, Gonçalo Caboz, Roberto Assis, produtor e editor do ‘videoclip’, são todos daquele concelho.

A jovem artista de 19 anos de idade está a preparar novas músicas para lançar, sendo que o seu grande objectivo é seguir uma carreira a solo, sempre ao som da sua guitarra.

Natural da Ponta do Sol, Sandra Barreto é cantora e actriz, tendo já participado em algumas peças de teatro do TEF. Começou a escrever as suas canções e já tem um repertório de músicas originais. Toca guitarra e canta desde muito nova em coros de igreja e no grupo folclórico da Ponta do Sol.