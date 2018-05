Hospital dos Marmeleiros vai entrar em obras no próximo mês

As obras nos hospital dos Marmeleiros, que deverão arrancar em Junho, são a grande notícia divulgada hoje na edição em papel do DIÁRIO. A primeira fase abrange apenas a estrutura exterior do edifício e a segunda deverá arrancar no próximo ano, contemplando o interior do hospital.

Na Justiça, o julgamento de Valter Moreno pelo homicídio de Ilída Macedo começa hoje e o DIÁRIO avança que o arguido vai acusar a vítima, assunto para ler ao pormenor na página 10.

Ainda neste campo, o deputado do PTP Manuel Coelho foi ontem condenado a um ano e meio de prisão domiciliária e ainda vai ter de pagar uma indemnização no valor de 20 mil euros, pelos quatro crimes de difamação agravada contra a juíza Joana Dias, bem como pelos quatro crimes de fotografia ilícita.