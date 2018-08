Governo e Câmara do Funchal ‘atropelam-se’ com obras na baixa

As obras públicas em prol da mobilidade que Governo Regional e Câmara Municipal do Funchal estão a executar na baixa da cidade ascendem a perto de 1,7 milhões de euros e concentram-se em seis das principais artérias da baixa da cidade. Numa altura em que entramos em contagem decrescente para o início do ano lectivo, as obras entram em contra-relógio e adivinham-se constrangimentos.

Segunda-feira arranca com a notícia da primeira visita íntima homossexual no Estabelecimento Prisional do Funchal, nove anos depois de tal direito estar consagrado na lei.

No plano desportivo, segunda-feira arranca de punho em riste, após um domingo doce para o andebol madeirense, com o Madeira SAD feminino a conquistar a 20.ª Supertaça. Também o Nacional tem motivos para sorrir: à terceira jornada arrecada a primeira vitória para a I Liga, na deslocação a Setúbal.