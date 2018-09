Funchal Chefs Experience anima Largo da Restauração

A primeira edição do ‘Funchal Chefs Experience’ está a decorrer até domingo no Largo da Restauração, uma iniciativa do DIÁRIO em parceria com a CMF e o Chef Octávio Freitas. O evento tem levado muitas pessoas aquele espaço que fazem questão em experimentar os menus apresentados pelos Chefs, assim como os vinhos e cervejas que se podem tomar no local.

A iniciativa que vai decorrer no Largo da Restauração conta com a participação de Eleutério Costa (Restaurante Nini Design Center), Octávio Freitas (Hotel Four Views), Anselmo Alves (Restaurante Riso), Mara Jesus (Penha D’Águia Grand Café) e Maurício Gonçalves (Restaurante Tipographia - Castanheiro Boutique Hotel). As refeições que podem ser compostas por uma entrada e um prato principal ou um prato principal e sobremesa, terão o custo de 7,50 euros e serão pagas na bilheteira do evento.

Além dos atractivos gastronómicos, há que salientar que o evento contará diariamente com música ambiente, numa selecção do DJ Phill.Me. Entre hoje e amanhã, a partir das 20 horas, actua no local a banda ‘Bem Brasil’ e, pelas 21h30, até ao encerramento do certame, as sonoridades estarão a cargo de Filipe Quintal, DJ residente do Trap.