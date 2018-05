Ferry ‘Volcan de Tijarife’ vai fazer ligação marítima entre a Madeira e o continente

Hoje acordamos com a polémica do Sporting a tomar novamente conta da actualidade, sendo que agora o presidente do clube anunciou que vai processar o presidente da Assembleia de República, jornalistas e comentadores, no seguimento do acto de violência registado em Alcochete.

Já na Madeira, hoje ficamos a saber que o ‘Volcan de Tijarife’ vai voltar a fazer a operação marítima entre o Funchal e Portimão, sendo que as viagens de ida e volta para os estudantes custarão 51 euros e os residentes vão pagar 58.

Na cultura, a cantora brasileira Simone será a cabeça-de-cartaz da edição deste ano do Festival Raízes do Atlântico, evento que se vai realizar entre 14 e 16 de Junho, n Praça do Povo.