Fãs agradecem a uma emocionada Cláudia Pascoal neste vídeo

Cláudia Pascoal, que representou Portugal na 63.ª edição do Festival da Eurovisão, partilhou um emocionado vídeo na sua página da Facebook, em que os fãs lhe cantam ‘O Jardim’.

A intérprete deixou ainda uma mensagem: “Parabéns Israel! Estes dias de Eurovisão foram uma experiência única e nunca nos esqueceremos!!! Obrigada Portugal! Estaremos sempre juntos!!!”

Portugal, com ‘O Jardim’, de Cláudia Pascoal e Isaura, ficou em último lugar na tabela, com 39 pontos. Netta Birzilai, com o tema ‘Toy’, em representação de Israel, foi a vencedora da Eurovisão 2018.