Falha no sistema informático provoca ‘caos’ no aeroporto de Gatwick, veja o vídeo

Os ecrãs de informação sobre chegadas e partidas de voos do aeroporto de Gatwick, em Londres, não funcionam desde as 4 horas desta manhã de segunda-feira, 20 de Agosto.

Os funcionários do aeroporto de Gatwick vêm-se obrigados a escrever à mão as informações sobre os números das portas de embarque, depois de uma falha no sistema informático.

“Lamentamos, mas devido a um problema, as nossas informações não estão a ser exibidas correctamente. Oiça os anúncios de voos das companhias aéreas e use as placas de voo temporárias nas salas de embarque”, escreveu o aeroporto de Gatwick no Twitter.

O aeroporto de Gatwick encontra-se no caos por causa do acesso à informação, com centenas de passageiros apreensivos.

De Gatwick estavam hoje previstos três voos para o Funchal, dois dos quais chegaram à Madeira sem atrasos.

O próximo voo rumo ao Funchal tem saída prevista às 12h25 e chegada às 16h30. Para já não há indicação de que o horário do voo venha a ser afectado.