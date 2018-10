Fadista Gonçalo Salgueiro actua hoje no Baltazar Dias e fará um dueto com Sofia Ferreira

Gonçalo Salgueiro actua hoje, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. O fadista irá ter uma convidada especial para abrilhantar o seu espectáculo, que está inserido no evento ‘Fado Funchal’. Trata-se de Sofia Ferreira, a vocalista do grupo ‘Fado das Quinas’, cujos músicos irão acompanhar Gonçalo Salgueiro ao longo do concerto.

Ao DIÁRIO, Sofia Ferreira disse que este dueto que irá fazer com o fadista “é um sonho tornado realidade”. “Foi um convite que não estava à espera”, afirmou, não escondendo o orgulho que sente por fazer um dueto com uma figura tão importante do fado a nível nacional.