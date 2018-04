O Neymar Jr’s Five veio pela primeira vez à Madeira, numa etapa do Torneio Mundial de Futebol de rua, sob a marca do Neymar e da RedBull.

Agora, é hora de ser ver os melhores momentos do evento organizado pelo DIÁRIO de Notícias, em parceria com o Município de São Vicente, que decorreu no passado dia 7 de Abril 2018, no Estádio dos Juncos.