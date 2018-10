DIÁRIO recebe 26 correspondentes do ‘Ponto e Vírgula’

Os novos correspondentes do ‘Ponto e Vírgula’ encontram-se, esta manhã, em formação no DIÁRIO e TSF Madeira. O objectivo é que os 26 jovens absorvam os principais ideais do Jornalismo para que então depositem nos textos que irão compor para o suplemento mensal as dicas e orientações deixadas pelo director Ricardo Miguel Oliveira e pelo coordenador Ricardo Duarte Feitas.

O regresso da nova série às bancas acontece já a 30 de Outubro, neste que é um projecto resultante de uma parceria do DIÁRIO com a Secretaria Regional de Educação.