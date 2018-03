Dia da Mulher foi assinalado na Fnac Madeira, veja o vídeo com os melhores momentos

A Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Igualdade de Género, em parceria com a Fnac Madeira, promoveu a Tertúlia ‘Ser Mulher!’ com 20 mulheres de 20 áreas e profissões diferentes, no passado dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher.

Rita Andrade esteve presente na sessão, que reuniu 20 mulheres da madeira e do Porto Santo, em referência aos 20 anos da Fnac em Portugal, de várias áreas e em profissões/cargos nos quais a presença de mulheres é pouco representativa ou que sejam figuras que se destaquem nas suas áreas de trabalho/formação.

O objectivo deste evento foi o empoderamento das mulheres, promovendo, através dos testemunhos das convidadas, a ideia de que a Igualdade de Oportunidades na família, na sociedade, na política e no mundo laboral pode ser uma realidade ao alcance de todas.

A montante da tertúlia foram projectadas fotografias das convidadas com uma frase/pensamento, sobre o que é para cada uma ‘Ser Mulher!’.