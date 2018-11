Cristiano Ronaldo marcou o 100.º golo da Juventus no San Siro, veja o vídeo

É mais uma façanha do ‘astro’ madeirense em terras transalpinas. Cristiano Ronaldo marcou o 100.º golo da Juventus no San Siro, quando fez abanar as redes ao minuto 81, selando a vitória dos ‘bianconeri’, em Milão, por 2-0.

Curiosamente, CR7 nunca havia marcado neste estádio, mesmo tendo sido neste anfiteatro em que ergueu o troféu de vencedor da Liga dos Campeões, ao serviço do Real Madrid.