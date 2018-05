Costa veio à Madeira com promessas de ‘metade’ do novo Hospital

A vinda de António Costa à Região, no âmbito do Dia do Empresário, é assunto que domina a actualidade desta terça-feira, 22 de Maio.

Na agenda do primeiro-ministro, esteve inserida uma reunião com Albuquerque, na qual Costa assegurou que a República vai comparticipar em 50% a obra do novo Hospital, que custará 314 milhões de euros.

Já no jantar de gala do Dia do Empresário foram feitas outras promessas relativamente ao juros da dívida e à operacionalidade do Aeroporto da Madeira (que já de encontra condicionada na manhã de hoje, devido ao vento forte) também foi abordada pelo primeiro-ministro, assunto para ler ao pormenor nas páginas 6, 7, 8 e 9 da edição em papel de hoje.