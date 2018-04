O Madeira Island Ultra Trail (MIUT) é considerada a prova ‘rainha’ do Trail na Região. Cerca de 3 mil atletas vão cruzar a ilha, ultrapassando vales, montanhas e passando pelas mais altas cordilheiras do maciço central. O tiro de partida está marcado para a meia-noite de sexta-feira, dia 27 de Abril, no Porto Moniz.