Com o atraso de maturação da castanha do Curral das Freiras, afectada pela Vespa-das-galhas-do-castanheiro e ainda bastante miúda devido à falta de chuva, cabe à castanha transmontada fazer as honras da estação na barraca de Francisco Vasconcelos, montada desde quarta-feira na Praça do Povo, no Funchal.