Casal nómada veio à Madeira com a sua caravana e a experiência ficou gravada em vídeo

Um casal nómada, que está a percorrer vários países europeus na sua caravana, decidiu vir à Madeira a propósito da sua passagem por Portugal.

Aproveitando o facto de haver ligação marítima entre Portimão e Funchal, o casal que até se sentiu “roubado” pela companhia de navegação em mais de 600 euros pela “inexistência e desorganização do site”, filmou a experiência pela Região, com particular ênfase no Fanal, onde espalharam as cinzas do seu bulldog francês falecido.

Restam agora passagens pela Dinamarca e Amesterdão, os próximos destinos agendados.