A música ‘Toy’, vencedora do festival Eurovisão 2018, ganhou notoriedade pelos movimentos de dança e as referências às galinhas, que na canção falam, na realidade, dos “cobardes” que não respeitam as mulheres. No entanto, a música acaba por ser usada num vídeo humorístico para ilustrar o golo sofrido por Rui Patrício que ditou a derrota do Sporting, nos Barreiros, frente ao Marítimo.

SPORTING CRITICADO NA MADEIRA E EM ALVALADE