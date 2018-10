‘Caminhada Rosa’ já percorre as ruas da Ribeira Brava, veja o vídeo

A comunidade escolar ribeirabravense associa-se esta segunda-feira à Liga Portuguesa Contra o Cancro, realizando uma ‘Caminhada Rosa’, entre os jardins da Câmara Municipal e a frente-mar da Ribeira Brava.

A iniciativa, organizada pela ADBRAVA e EBSPMA, tem como objectivo, sensibilizar a comunidade escolar e a população em geral para a prevenção do cancro da mama, no âmbito do movimento ‘Onda Rosa’ da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que procura incentivar a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.