Câmara do Funchal e Governo Regional novamente desentendidos

Num dia histórico em que as duas Coreias se sentam à mesa, há uma nova polémica entre a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e o Governo Regional (GR) noticiada pelo DIÁRIO. Desta vez, o desentendimento acontece por causa do destino a dar aos projectos financiados com as verbas provenientes da Zona de Jogo do Funchal, estimadas em um milhão de euros.

Ainda na edição de hoje, há destaque para os juros da dívida. Se a taxa de juro fosse mais baixa, a Madeira teria feito uma poupança de 42 milhões de euros nos últimos três anos.

Na Justiça, o Tribunal constitucional rejeitou o recurso de Alberto João Jardim que visava impedir o julgamento por alegado abuso de liberdade de imprensa e injúrias a António Loja, assunto para ler na página 14.