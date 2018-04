Brasileiros residentes na Madeira ficam sem apoio do consulado

Em manchete na edição impressa desta quarta-feira está o fecho do Consulado do Brasil na Madeira, deixando assim uma comunidade de 3 mil pessoas sem apoio para tratar de documentação oficial.

No Ambiente, pode ficar a saber que vai nascer a oitava área natural protegida na Madeira e que as lagoas estão quase cheias, porém não está garantido um Verão sem sobressaltos a nível de água.

No campo da cultura, Paulo de Carvalho vem actuar a Machico no dia 30 de Junho e, neste Dia dos Monumentos, saiba que o Largo do Pelourinho vai sofrer uma intervenção que dará uma outra atractividade àquele local.