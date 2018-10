Desfile dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, antes da sessão solene do Dia do concelho, causou algum alvoroço na Vila do Estreito, devido às sirenes das ambulâncias e carros dos bombeiros envolvidos no desfile.

Apesar do atraso de Miguel Albuquerque a cerimónia encontra-se a decorrer no Centro Cívico do Estreito.