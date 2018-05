O Festival Italiano decorre até domingo, na Praça do Almirante Reis, no Funchal, com um programa repleto de sabores de Itália.

O espectáculo é aberto a toda a população, que poderá observar ao vivo a arte destes profissionais, provar algumas pizzas e assistir a fascinantes espectáculos de pizza acrobática, como mostramos no vídeo.