Assim foi a estreia da banda de rock ‘Jesus Or a Gun’ na Barreirinha

A banda de rock ‘Jesus Or a Gun’, que divide a sua carreira entre a Madeira e o continente, apresentou este sábado o seu EP de cinco temas na Madeira, mais precisamente no Complexo Balnear da Barreirinha.

Recorde-se que o videoclip do tema ‘Fly High’ (que pode ouvir no vídeo) passou a fazer parte da lista de 35 vídeos de música em rodagem contínua no canal de entretenimento de bordo dos voos da companhia aérea Air Austral, onde figuram outros videoclips de artistas do TOP 100 e até no TOP 10 da Billboard Chart (lista de referência da indústria musical nos Estados Unidos).

Este videoclip foi gravado na Madeira, tendo sido realizado por Saúl Caires e produzido pela Eduardo Costa Produções.

‘Fligh High’ faz parte do EP ‘The Eruption’ que inclui um total de 5 temas original (além de ‘Fly High’, ‘Shoot Straight’, ‘Modern Days’, ‘Ten Times’ e ‘Karma’) e foi produzido e captado pelo Budda Guedes no estúdio Mobydick Records, em Braga, em Fevereiro deste ano.