No decorrer desta manhã, algumas árvores do Jardim Municipal estão a ser podadas. Um trabalho de limpeza que contou com uma equipa especializada, com a cooperação dos Bombeiros Sapadores do Funchal e a PSP.

Os trabalhos estavam a decorrer na parte do jardim que se encontra junto ao lago. A zona encontrava-se vedada e contava com a ajuda da PSP no controlo do trânsito.