Alvinegros festejam a duplicar

O grande destaque na edição em papel desta segunda-feira vai para o projecto do Novo Hospital, que está neste momento a ser apresentado aos elementos da Comissão de Saúde da Assembleia da República que vão estar na Madeira até amanhã.

No desporto, hoje é dia de festejos para o CD Nacional, que ontem se sagrou Campeão Nacional da II liga, depois de no sábado ter garantido a subida à I Liga portuguesa de futebol. Na edição impressa de hoje pode ler e ver as imagens dos momentos de comemoração, que se vão prolongar durante o dia de hoje, com a recepção do plantel pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.