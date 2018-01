Alunos da Escola Lombo do Guiné cantaram os reis na Câmara da Calheta, veja o vídeo

Na manhã desta sexta-feira, 5 de Janeiro, os alunos das turmas do 3.º e 4.º ano da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar Lombo do Guiné deslocaram-se à Câmara Municipal da Calheta para cantar os reis ao presidente do município, Carlos Teles, e ao restante executivo autárquico que estava presente.

Confira no vídeo o momento de animação protagonizado pelas crianças, que vieram vestidas a rigor para a ocasião.