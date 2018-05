Albuquerque deixa claros avisos sobre a vinda de Costa à Madeira

Em plena contagem decrescente para a chegada de António Costa à Madeira, a tensão política vai aumentando e, como tal, foi o assunto escolhido para manchete da edição desta terça-feira, 15 de Maio.

O primeiro-ministro escolheu o Palácio de São Lourenço como local para a reunião com o presidente do Governo Regional. Ora, Miguel Albuquerque recusa reunir-se na sede do gabinete do representante da República para a Região Autónoma da Madeira e deixa um claro aviso que não vai aceitar qualquer tipo de humilhação ligada a esta viagem, que só teve conhecimento através da comunicação social.

Ricardo Miguel Oliveira, director do DIÁRIO, deixa também uma nota sobre a saúde na rubrica de hoje, sublinhando o esforço do SESARAM em assegurar o funcionamento da urgência hospitalar.

Já na rubrica ‘No rasto de...’, pode ficar a saber que a Nefrologia tem cada vez mais procura, devido, sobretudo, à chegada de doentes da Venezuela.