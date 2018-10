Ajuda a Alimentar Cães resgata do lixo cachorrinhos recém-nascidos no Monte

A Associação Ajuda a Alimentar Cães resgatou, ontem à tarde, uma ninhada de cães recém-nascidos, encontrados no caixote do lixo, na freguesia do Monte (Funchal).

De acordo com as informações divulgadas na página da Associação, os cachorrinhos encontraram-se sãos e salvos e já encontraram uma “mamã”.

A cadela Úrsula aceitou as crias, que necessitavam urgente de ser amamentados, como se fossem dela.

Para que esta generosa mamã não pare de produzir leite a Ajuda a Alimentar Cães deixa um apelo: “Ração de boa qualidade ajuda na produção do leite e nesta fase é essencial, por isso pedimos que quem conseguir ajudar com um saquinho de ração por favor entregue na AuQmia ClinicaVet”.

Confira as imagens do resgate.