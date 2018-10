O grupo de aficcionados ‘Madeira Tem Aço’ lançou na última terça-feira o vídeo que recapitula os momentos altos do ‘Machico Tuning Show’, reunião animada e pacífica que se realizou no dia 23 de Setembro, no Parque Desportivo da Água de Pena.

De resto, esta foi a maior concentração realizada até agora, contando com a adesão de mais de três mil pessoas, conforme confidenciou ‘Jota’ António, um dos membros da organização.