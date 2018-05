Agentes da PSP do Funchal viram-se obrigados a lavar carros

Novas oportunidades de emprego são o primeiro tema da rubrica de hoje, elaborada hoje por Ricardo Duarte Freitas, coordenador do DIÁRIO. A Câmara Municipal do Funchal vai integrar, em breve, 29 estagiários no quadro, sendo que também vão ser contratados mais 176 funcionários.

No campo da Justiça, o julgamento de Emiliano de Freitas Martins, suspeito de matar os pais e a irmã, começa hoje, assunto para ler na página 10.

Já dentro da Esquadra da PSP do Funchal, os agentes viram-se obrigados a lavar viaturas, no âmbito da vinda do ministro da Administração Interna e do director nacional da PSP para a tomada de posse do novo comandante Luís Simões, facto que gerou algum descontentamento na corporação. O assunto pode ser lido na página 11 da edição de hoje.