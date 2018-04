Afinal, não há nenhum acordo entre a Região e Lisboa sobre o Subsídio de Mobilidade

O município de Câmara de Lobos já começou a fazer contas sobre os prejuízos deixados pelo temporal de Fevereiro, que estão avaliados em 3,7 milhões de euros, sem contar com os estragos no porto de abrigo, que vão ser calculados pela Administração dos Portos.

No que toca ao subsídio de mobilidade, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, afirma que não há qualquer acordo com Lisboa sobre as viagens aéreas e diz ainda que o objectivo é ter como referência os 34 milhões do subsídio do ano passado.