A Festa do Santíssimo Sacramento em Machico celebrou-se, como habitualmente, no último fim-de-semana de Agosto.

Depois dos icónicos ‘fachos’ iluminarem as encontras do vale na véspera, foi a vez do tradicionais tapetes de flores emprestarem os eu colorido à festa machiquense, no domingo.

O melhor mesmo é ver as fotos para decidir qual o seu favorito.