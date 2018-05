Veja as fotos do almoço do Ministro da Educação no 4 Views Baía

A OF Escola de Formação Profissional, empresa liderada por Octávio Freitas, concluiu mais uma Prova de Avaliação Final do Curso CEF de Cozinha e Pastelaria da Escola Básica do 2.º e 3 Ciclo Dr. Alfredo Ferreira Júnior.

“Tivemos o prazer de contar com a presença do Ministro da Educação, Dr. Tiago Brandão Rodrigues e do Secretário da Educação, Jorge Maria Abreu de Carvalho. Foi uma jornada de sucesso que terminou em grande com um almoço confeccionado e servido pelos alunos a todos os presentes”, diz a organização.