Veja as fotos das comemorações do 274º aniversário e da noite de sábado em São Vicente

As Festas de são Vicente terminam hoje, dia 26 de Agosto, com a celebração da missa solene em honra do Santíssimo Sacramento, pelas 16 horas, seguida de procissão eaActuação da Banda Filarmónica da Casa do Povo de São Vicente.

À meia-noite é o encerramento oficial.

Para trás fica uma semana repleta de animação, ontem com a actuação de vários grupos madeirenses, como é o caso dos ‘Major Cafeína’, e do brasileiro MC Doguinha.

Este sábado, pelas 17 horas, decorreu ainda a sessão comemorativa dos 274 anos do concelho de São Vicente, que contou com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.