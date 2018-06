Veja as fotos da Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia

Realizou-se, ontem, dia 1 de Junho, nas Furnas, em São Miguel (Açores), a II Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia, que contou com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

No encontro, foram abordadas questões de interesse comum à região da Macaronésia, um espaço de concertação política e de cooperação para o desenvolvimento, constituída por quatro arquipélagos do Atlântico Médio: Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.